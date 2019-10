Kambundji belegte in ihrem Halbfinal in 22,49 Sekunden den 2. Platz, der zum direkten Weiterkommen reichte.

Sprunger zeigte den ersten technisch sauberen Lauf in diesem Sommer und qualifizierte sich über 400 m Hürden locker für den Halbfinal. Mujinga Kambundji steht zum ersten in einem WM-Final. Die 27-jährige Bernerin belegte in ihrem Halbfinal in 22,49 Sekunden den 2. Platz, der zum direkten Weiterkommen reichte.Mit der Zeit von 54,98 blieb die Westschweizerin zum ersten Mal in diesem Jahr unter 55 Sekunden. Die Saisonbestzeit verbesserte Sprunger um 15 Hundertstel, obwohl sie auf den letzten 30 Metern das Tempo raus nahm.

"Ich war vor dem Start sehr nervös. Aber jetzt weiss ich, dass ich meinen Lauf durchziehen kann. Für den Kopf ist das sehr wichtig", sagte sie. Vor Doha hatte sich Sprunger in diesem Jahr nie zugetraut, auch die letzte Hürde im 15er-Schrittmuster zu nehmen. "Ich hatte auch während des Laufes Angst vor der 10. Hürde. Aber ich habe es gemacht", fügte sie hinzu.

Der Halbfinal findet am Mittwochabend statt. Klappt das Schrittmuster erneut, liegt noch eine Steigerung drin. Sprungers Bestzeit beträgt 54,29 Sekunden, den Schweizer Rekord hält Anita Protti (54,25).