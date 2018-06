Der 22-jährige Genfer wurde in 28:07,15 Minuten Dritter und blieb dabei knapp eine Sekunde über seiner Bestleistung.

Den Schweizer Rekord von Christian Belz von 27:53,16, aufgestellt an den Weltmeisterschaften 2005 in Helsinki, verfehlte der WM-Achte im Halbmarathon in diesem Frühjahr deutlich. Gewonnen wurde das Rennen vom Kenianer Dominic Kiptarus in 28:05,34.

Mit Lea Spunger über 400 m Hürden und Selina Büchel über 800 m stehen an den Bislett Games zwei weitere Schweizerinnen im Einsatz.