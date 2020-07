Jason Joseph verbessert eigenen Schweizer Rekord

Der U23-Europameister drückte die bisherige Bestmarke, die er im vergangenen Herbst an den Weltmeisterschaften in Doha zum zweiten Mal erreicht hatte, um fünf Hundertstel - und dies trotz Gegenwind. Joseph rechnete wegen der suboptimalen Bedingungen in Bern nicht mit dem Rekord. Der Gedanke "Heute nicht, diese Saison schon" schoss ihm vor Lauf durch den Kopf. Und als er auch noch die zweitletzte Hürde touchierte, hatte er die Bestmarke innerlich schon abgehakt. Aber sein Gefühl täuschte. Womöglich half ihm der Gegenwind sogar, weil so sein Schrittmuster besser zwischen die zehn Hindernisse passte.

Mangels ebenbürtiger Konkurrenz lief Jason quasi solo. "Für einen Rekordlauf behagt mir dies, ohne Gegner links und rechts lässt sich technisch sauberer laufen", sagte der Basler. Mit Blick auf Grossanlässe sei aber auch der Kampf Mann gegen Mann wichtig. "Das erhöht den Druck", betonte Joseph.

Im 100-m-Sprint der Männer überzeugte ein weiterer Basler in Bern. Silvan Wicki holte sich den Tagessieg gegen den weltweit bekannten Franzosen Christophe Lemaitre. Wicki gewann bei leichtem Gegenwind in 10,33 Sekunden. Die Bedingungen im Wankdorf-Leichtathletikstadion liessen nicht viel mehr zu. Einen Angriff auf den Schweizer Rekord von Alex Wilson (10,08) zog Wicki gar nicht erst in Betracht.

"Das Ziel war der Tagessieg, das habe ich erreicht", bilanzierte Wicki, der diese Saison den persönlichen Bestwert auf 10,11 Sekunden gesenkt hatte. "Ich bot einen soliden Lauf, technisch nicht herausragend, aber gut." Am Sonntag wird er sich in Regensburg mit deutschen Sprintern messen.

Ajla Del Ponte sorgte für einen würdigen Abschluss des Meetings. Bei Rückenwind von 0,9 m/s durchmass sie die 100 m in 11,15 Sekunden. Der Vergleich mit Mujinga Kambundji, der WM-Dritten über 200 m, dürfte spätestens an den Schweizer Meisterschaften Anfang September in Basel erfolgen.