Kariem Hussein, der Europameister von 2014, steigerte sich im Gegensatz zu seinem missglückten Auftritt am Diamond-League-Meeting in Schanghai und siegte beim Meeting im deutschen Rehlingen in 49,34 Sekunden überlegen. Damit blieb der Thurgauer eine Hundertstelsekunde unter der geforderten Marke.

Ein Exploit gelang Petra Fontanive beim Meeting in Basel. Die 28-jährige Zürcherin stellte in 55,12 Sekunden eine persönliche Bestzeit auf und unterbot die WM-Limite um fast eine Sekunde.

Ebenfalls an der WM an den Start gehen darf Angelica Moser. Die 19-jährige Stabhochspringerin stellte in Basel mit 4,55 m einen Schweizer U23-Rekord auf und übersprang damit exakt die für die WM-Selektion geforderte Höhe.