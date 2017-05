Vor vier Jahren noch undenkbar, haben zahlreiche Schweizer Leichtathleten den Anschluss an die internationale Spitze geschafft. Kariem Hussein gewinnt 2014 in Zürich EM-Gold über 400 Meter Hürden. Selina Büchel wird im Jahr darauf Hallen-Europameisterin über 800 Meter und bestätigt den Erfolg in diesem Jahr. Mujinga Kambundji gewinnt im letzten Jahr bei den Europameisterschaften in Amsterdam Bronze über 100 Meter. In der gleichen Periode lässt sich die Emmentalerin Noemi Zbären, die sich auf die 100 Meter Hürden spezialisiert hat, bei Junioren-Europameisterschaften zweimal Gold umhängen.

Vier Himmelsstürmer, die allesamt vor dem Sprung ins Ungewisse stehen. «Ich muss es in jedem Jahr neu lernen», sagt Hussein. Auch Kambundji sagt, sie wisse nicht, wo sie stehe. Und Büchel, die sich in der Halle bereits in bester Verfassung zeigte, misst sich ab sofort an der Weltspitze. Für die erst 23-jährige Zbären ist die Ungewissheit nach einem Kreuzbandriss am grössten. Die WM-Sechste von vor zwei Jahren mahnt zur Geduld und bezeichnet 2017 als Übergangsjahr mit den Weltmeisterschaften in London (5. bis 13. August) als Höhepunkt. Erste Antworten darauf, wo die Schweizer Himmelsstürmer stehen, liefern die ersten Freiluft-Meetings in den kommenden Tagen und Wochen.

Modellathlet Hussein feilt an der Basis

Kein Gramm Fett, gertenschlank, austrainiert. Wer Kariem Hussein, den 400-Meter-Hürden-Europameister von 2014, sieht, kann kaum glauben, was der 28-Jährige sagt: «Mir fehlt einfach noch immer die Basis. Wenn du schnell laufen willst, brauchst du im ganzen Körper Spannung. Stabilität von den Zehen bis in die Fingerspitzen.» Zwar habe er sich im Winter in allen Bereichen verbessert, doch im athletischen Bereich sieht er noch immer am meisten Potenzial. «Ich dachte, dass ich vom Fussball gute Voraussetzungen mitbringe. Aber ich habe das Gefühl, dass ich noch viel mehr erreichen kann.» Im technischen Bereich sieht der Medizinstudent hingegen weniger Luft nach oben, obwohl er auch mit der Anpassung der Schrittlänge experimentiert hat. Nach zwei von Verletzungen geprägten Jahren ist für ihn aber viel elementarer, dass er derzeit keine Beschwerden hat.