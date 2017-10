Noch nie zuvor hat eine Athletin die Szene so beherrscht wie die Solothurnerin, die am Samstag beim Ironman auf Hawaii den dritten Sieg in Serie anstrebt. Zwar übt sie sich vor der ultimativen Herausforderung in Zurückhaltung, doch selten waren die Karten so klar verteilt wie in diesem Jahr. Kommt hinzu, dass mit Mirinda Carfrae die einzige Athletin fehlt, die Ryf auf Hawaii schon besiegen konnte. Die Australierin wurde im August erstmals Mutter.