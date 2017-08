Die 25-jährige Niederländerin siegte in einem Kopf-an-Kopf-Rennen gegen Marie-Josée Ta Lou von der Elfenbeinküste, die in 22,08 Sekunden einen Landesrekord aufstellte. Bronze ging an Shaunae Miller-Uibo von den Bahamas, die über 400 m mit dem Sieg vor Augen wenige Meter vor dem Ziel eingebrochen war.

Sowohl Schippers (Bronze) als auch Ta Lou (Silber) hatten bereits im Final über 100 m eine Medaille gewonnen. Nicht am Start über 200 m waren sowohl die verletzte 100-m-Weltmeisterin Tori Bowie aus den USA als auch Elaine Thompson, die Olympiasiegerin aus Jamaika.

Für die Karibikinsel setzte es eine weitere bittere Niederlage ab. Das im Sprint dominierende Land der letzten Dekade hatte keine Läuferin in den Final gebracht.