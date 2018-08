Die Westschweizerin organisiert in diesen Tagen einen Halbmarathon in Nyon. Der Start bei Weltklasse Zürich am Donnerstag, 30. August, wird somit ihr letztes Rennen in dieser Saison sein.

Die Goldmedaille vor Wochenfrist in Berlin gab Sprunger über 400 m Hürden das Startrecht für den Continental Cup. In diesem Wettkampf treten alle vier Jahre die Kontinente Afrika, Amerika, Ozeanien/Asien und Europa gegeneinander an. 2014 nach den EM im Letzigrund vertrat der Europameister Kariem Hussein Europa in Marrakesch über 400 m Hürden.