Der 22-jährige WM-Zweite von London 2017 kam somit nach einer durch kleinere Verletzungen geprägten Saison doch noch in Form. "Das ist das erste Rennen in diesem Sommer, in dem ich in Top-Verfassung an den Start gehen konnte", sagte der nur 1,75 m grosse Sprinter.

Das mit Spannung erwartete Duell gegen seinen Landsmann und Jahresschnellsten Ronnie Baker wurde bereits in den Startblöcken entschieden. Baker reagierte in miserablen 0,25 Sekunden und verlor bereits einen Zehntel auf Coleman. Baker rollte das Feld noch von hinten auf und stiess in 9,93 in den 2. Rang vor. Dritter wurde Yohan Blake, der 2011 in Daegu nach einem Fehlstart von Usain Bolt den Weltmeistertitel über 100 m geerbt hatte.

Coleman stellte sogar eine persönliche Bestleistung auf, obwohl er am kühlen Abend keine Windunterstützung genoss. Coleman hatte im Winterhalbjahr auf sich aufmerksam gemacht. Mitte Februar riss er in 6,34 Sekunden den Hallen-Weltrekord über 60 m an sich.