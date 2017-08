Noch einmal werden die Kameras und Scheinwerfer auf ihn gerichtet sein, noch einmal wird er sich in Pose werfen und seine Faxen machen, noch einmal wird er mit über 40 km/h über die Bahn sprinten. Am Samstag um kurz nach 22.50 Uhr bestreitet Usain Bolt im Olympiastadion im Queen Elizabeth Park im Nordosten Londons das letzte Rennen seiner eindrucksvollen Karriere.

Noch einmal will der grösste Sprinter aller Zeiten als Erster die Ziellinie überqueren. Als Schlussläufer der 4x100-m-Staffel Jamaikas strebt Bolt seine zwölfte WM-Goldmedaille an, womit er sich und sein Land zumindest teilweise rehabilitieren könnte. Die Athleten von der Karibik-Insel, die den Sprint ein Jahrzehnt lang dominiert haben, sind die grossen Verlierer der diesjährigen Titelkämpfe.

Den Anfang hatte Bolt gemacht, als er vor einer Woche im Final über 100 m in seinem letzten Einzelrennen seinem langjährigen Rivalen Justin Gatlin aus den USA und dessen Landsmann Christian Coleman unterlegen war und eine Niederlage kassierte - die einzige an einem Grossanlass seit seinem Aufstieg 2008 an die Spitze nimmt man den Fehlstart im 100-m-Final 2011 in Daegu aus. Bolts Bronze über 100 m blieb die einzige Sprint-Medaille für Jamaika in den Einzel-Disziplinen.

Während seiner Regentschaft füllt Bolt alleine die grossen Stadien dieser Welt, er sorgte mit seinen Auftritten auch ausserhalb seiner Heimat für Hysterie, keiner vor ihm prägte die Leichtathletik so sehr wie er. Das Vermächtnis des erfolgreichsten WM-Athleten aller Zeiten ist riesig: elf Mal WM-Gold, acht Mal Olympia-Gold, die Weltrekorde über 100 m, 200 m und mit der 4x100-m-Staffel. Vor allem die an den Weltmeisterschaften 2009 in Berlin gelaufenen 9,58 Sekunden über 100 m sind eine Marke, die womöglich noch lange Bestand haben wird.

Das dritte WM-Double für Farah?

Ebenfalls seinen letzten grossen Stadion-Auftritt an globalen Titelkämpfen wird Mohamed Farah haben. Am Ort seines grössten Triumphs, wo er 2012 erstmals das olympische Double 5000 m/10'000 m schaffte, will sich der 34-jährige gebürtige Somalier so von seinen Fans verabschieden, wie die es sich von Farah gewohnt sind: mit einem Sieg.

Für den Briten, der seit 2011 an Titelkämpfen ungeschlagen ist, wäre es das dritte WM-Double nach seinen Siegen an den Weltmeisterschaften 2013 in Moskau und 2015 in Peking (neben den zwei an den Olympischen Spielen 2012 und 2016). Das hatten selbst die äthiopischen Ausdauer-Asse Haile Gebrselassie und Kenenisa Bekele nie geschafft.

Seinen letzten Auftritt auf der Bahn wird Farah bei Weltklasse Zürich am 24. August im Letzigrund haben, ehe er auf die Strasse zum Marathon wechselt.