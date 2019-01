Der Läufer des LC Uster, der in den letzten Monaten in Äthiopien trainieren konnte, hatte sich in Dubai vorgenommen, eine Zeit im Bereich seines Schweizer Rekordes von 2:06:40 Stunden zu schaffen. Diese Bestmarke war Abraham im März 2016 in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul gelungen.

An dieses hohe Ziel kam der EM-Silbermedaillengewinner von 2018 nicht heran. Der 36-Jährige liess nach dem Start die Gruppe der Spitzenläufer bewusst ziehen und lief sein eigenes Rennen. Mit zunehmender Renndauer zeichnete sich ab, dass es mit dem Angriff auf den Schweizer Rekord eng werden würde. In 2:09:49 blieb der in Genf wohnhafte Abraham aber zum vierten Mal in seiner Karriere unter der Grenze von 2:10 Stunden.

Der Sieg in Dubai ging an den Äthiopier Getaneh Molla, der die Marathon-Strecke in 2:03:34 Stunden zurücklegte.