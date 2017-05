Chespol wurde im Hayward Fiel in Eugene in 8:52,78 Minuten gestoppt. Sie war damit genau sechs Sekunden langsamer als ihre für Bahrain startende Landsfrau Ruth Jebet bei deren Weltrekord-Lauf Ende August des letzten Jahres in Paris.

Chespol überholte auf der Schlussrunde noch zwei Konkurrentinnen, nachdem sie zuvor einen Stopp hatte einlegen müssen, weil sie beinahe einen Schuh verlor.

Letztlich setzte sich Chespol, die nun zweitschnellste Steeple-Läuferin aller Zeiten, vor der Kenianerin Beatrice Chepkoech (9:00,70) durch. Jebet, die Olympiasiegerin von Rio de Janeiro, musste sich in 9:03,52 Minuten mit Rang 3 begnügen.