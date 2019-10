Mittwoch. Tag 6 der Leichtathletik-WM in Doha. Géraldine Ruckstuhl steht in vier ihrer sieben Disziplinen im Einsatz, gestartet wird ihr Tag um 16.05 Uhr. Weitere Schweizer sind mit Jason Joseph, Léa Sprunger und Mujinga Kambundji am Start, Letztere hat es unter die besten acht 200-Meter-Sprinterinnen geschafft. In unserem Liveblog verpassen Sie nichts.

Hier gehts zum Liveblog: