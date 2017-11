«Nach dir, kann ich keinen anderen Trainer haben»

Ja, Mourinho ist gewöhnungsbedürftig. Aber er weiss, wie er mit seinen Spielern umgehen muss, sie schützen kann. Er dringt zu Typen wie Zlatan Ibrahimovic durch. Etwas, das Pep Guardiola nie gelang. Und er lässt Männer wie Marco Materazzi bitterlich weinen, wenn er ihnen erzählt, dass er ab sofort nicht mehr ihr Trainer sein würde.

«Nach dir kann ich keinen anderen Trainer mehr haben», flüsterte dieser ihm ins Ohr, als sich ihre gemeinsamen Wege nach dem Gewinn der Champions League mit Inter Mailand trennten.

Das lange Warten

Der Gewinn der Champions League – genau diesen Triumph will Mourinho wieder erleben. Sieben Jahre ist es nun her. Mit Real Madrid blieb es ihm verwehrt. Ebenso in seiner zweiten Amtszeit bei Chelsea. Deshalb soll die achtjährige Wartezeit im Sommer mit Manchester United beendet werden. Die Qualifikation für die K.-o.-Phase hat er so gut wie in der Tasche.

Auch deshalb wird er heute gegen den FC Basel nicht die beste Mannschaft aufstellen. Paul Pogba wird zwar – entgegen den Überlegungen vom Samstag, ihn zu schonen – spielen. Der französische Regisseur braucht Minuten, ebenso wie Marcos Rojo und Zlatan Ibrahimovic.

Wird sich die Laune bessern?

«Er beginnt das Spiel auf der Bank und wird eingewechselt, wenn alles normal läuft. Er ist noch nicht in der Verfassung, von Beginn an zu spielen.» Sowieso könne er nicht alle von Beginn an bringen, denn «solange das International Board die Regeln nicht ändert, kann ich nur mit elf Spielern spielen».

Knappe zehn Minute musste Mourinho diesen unangenehmen Pflichttermin über sich ergehen lassen, bevor heute gegen den FCB der nächste ansteht. United kann als grosser Favorit nur verlieren. Sollte das eintreffen, sollte United verlieren, man will sich Mourinhos Laune gar nicht ausmalen.