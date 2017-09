Den Vater zurückgewonnen

Nur gab Lara Gut all dem in den vergangenen zehn Jahren zu wenig Platz. Und auch ihre Familie kam zu kurz. «Mein Vater war als Trainer zwar fast immer an meiner Seite. Doch eben als Trainer. Ich habe ihn als Vater fast verloren.»

Seit der Verletzung in St. Moritz habe sie die Zeit als Sportlerin nun fast nur mit ihren Physiotherapeuten verbracht. «Mein Vater war plötzlich wieder nur mein Vater», sagt sie. «Ich fühle mich meiner Familie noch näher verbunden als zuvor.»

Mittlerweile ist Vater Pauli Gut aber auch wieder in Lara Guts Leben als Skiprofi präsent. Seit Anfang September trainiert die Tessinerin wieder auf Schnee – mit ihrem Vater als Trainer. «Vor den ersten Schwüngen war ich nervös. Doch es fühlte sich sofort wieder natürlich an.»

So natürlich und vertraut, dass sie sich in Chile, wo eigentlich nur freies Skifahren vorgesehen war, schon nach wenigen Tagen wieder zwischen die Tore wagte. Trotzdem will sie nichts überstürzen.

Verzicht auf Start in Sölden

«Ich will so stark wie möglich zurückkommen und nicht so schnell wie möglich», sagt sie. Darum, aber auch wegen des Rummels, verzichtet sie auf Sölden. «In Sölden lächelt man von einer Kamera in die nächste, hetzt von einem Medientermin zum nächsten. Fast geht vergessen, dass da noch ein Rennen ist.»

Dieses Leben als Sportstar im Mittelpunkt, als Athletin, die alle interessiert, darf noch etwas warten. Vorerst will sie ihr eigenes Drehbuch schreiben und vor allem spielen. Die Zeiten, als sie auf andere hörte, sind vorbei. Plötzlich Frau. Oder vielleicht auch: Plötzlich erwachsen. Nach zehn Jahren im selben Film ist es Zeit für eine neue Hauptrolle.