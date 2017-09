Eine solche Verwicklung eines Staatsoberhauptes in den Sport ist für uns unverständlich und undenkbar. Wir haben uns daran gewöhnt, dass sich bei uns die Sportstars praktisch nicht in die Politik einmischen – und umgekehrt die Politiker sich nicht mit den Sportstars streiten. Ja, grosse helvetische Sportunternehmen meiden Politik wie der Teufel das geweihte Wasser. Die meisten Sportverbände- und Klubs haben in ihren Statuten politische Neutralität verankert und verlangen von ihren Stars, sich aus der Politik herauszuhalten.

Helvetische Sportler und die Weltpolitik

Bis heute haben sich helvetische Sportler nur einmal spektakulär in die Weltpolitik eingemischt und schrieben globale Schlagzeilen. Am 6. September 1995 rollten die Schweizer vor dem EM-Qualifikationsspiel gegen Schweden im Ullevi-Stadion zu Göteborg ein Laken aus mit der Schrift «Stop it, Chirac!». Es war ein Protestzeichen gegen den französischen Präsidenten, der in diesen Tagen zu Testzwecken Atombomben auf dem Mururoa-Atoll zünden liess. Das war die grosse Ausnahme, die die Regel bestätigt, dass Schweizer Sportler nicht politisieren.

In den USA ist auch in dieser Beziehung alles anders. Sport ist viel stärker mit allen Lebensbereichen verknüpft. Dazu ein Beispiel. «Das ist, wie wenn ein Stürmer vorne freisteht, der Spielmacher aber ständig den sicheren Querpass spielt.» Dies ist nicht der Kommentar eines Reporters während der Übertragung eines Football-Spiels. Vielmehr hat 1992 ein Mitarbeiter aus Ross Perots Walkampfteam mit diesen Worten seinen Boss für konservatives Verhalten kritisiert. Und alle haben kapiert, was er meinte.

Sport in allen Lebenslagen

Solche Bilder aus dem Sport sind in den USA in allen Lebenslagen fest integrierter Bestandteil. Begriffe wie «Coach» und «Team» gehören zum Wortschatz jedes Vorgesetzten. Und der Sport spielt selbst in die Gefühlswelt hinein. The Intruders landeten Ende der 1960er-Jahre mit dem Song «Love is just like a Baseball Game» einen Riesenhit. Und wer im richtigen Leben von einem «Home Run» spricht, meint nicht unbedingt eine tolle Aktion aus dem letzten Baseball-Match. Sondern eine im heimischen Schlafzimmer.

Selbst wer sich nicht intensiv mit der amerikanischen Geschichte und Kultur auseinandersetzt, merkt bei einem Besuch sehr schnell, welch ungleich grössere kulturelle und politische Bedeutung der Sport hat. Vor jeder Partie wird die Nationalhymne gespielt und so die Verbundenheit mit dem Vaterland zelebriert – eine Art Rütlischwur. Dazu gehört, dass die Spieler eines US-Teams, die eine wichtige Meisterschaft gewonnen haben, vom Präsidenten ins Weisse Haus eingeladen werden. Der amtierende Basketball-Meister, die Golden State Warriors, gaben im Zuge der aktuellen politischen Lage ihren Verzicht auf einen Empfang von Donald Trump bekannt.