Tatsächlich scheint der Erstrunden-Draft von 2014 (Nummer 11) in der NHL angekommen zu sein. Zwar wurde er in dieser Saison zweimal zum Farmteam Milwaukee Admirals geschickt, seit Mitte Februar hielt er sich jedoch in der besten Liga der Welt. Insgesamt bestritt er in der NHL-Qualifikation 54 Partien und erzielte elf Tore sowie fünf Assists. «Es war ein Auf und Ab», sagte Fiala. «Am Ende fand ich mein Spiel, war ich konstant. Darum blieb ich oben.»

Mental gereift

Fiala hat einen Lernprozess hinter sich. Als er vor der Saison 2015/16 in die AHL musste, fiel er in ein tiefes Loch. Mitte November 2015 erhielt er eine Sperre von zwei Spielen wegen einer obszönen Geste («Stinkefinger»). Das öffnete ihm die Augen. Diesmal ging er mit den Degradierungen deutlich besser um.

«Das ist das Ziel», sagte Fiala. «Mir gelangen vor allem im mentalen Bereich Fortschritte. Wenn du als junger Spieler unten bist, verstehst du es nicht. Ich wollte damals so schnell wie möglich in die NHL. Aber schlussendlich hängt es von dir ab. Der schnellste Weg, nach oben zu kommen, ist Gas zu geben und den Trainern zu zeigen, dass du den Platz in der NHL verdienst.» Er habe allerdings noch viel zu lernen, da er ja erst 20 Jahre alt sei.