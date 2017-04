Was erlebt man denn auf den Beachsoccer-Reisen?

Stankovic: Wir spielen bei weitem nicht nur an den schönsten Stränden der Welt. Letztes Jahr war ich an einem Turnier in Nigeria, mitten in der Armut und Kriminalität. Zu sehen, um was es diesen Menschen geht, nämlich ums nackte Überleben, das war krass. Und es zeigt, wie gut es uns in der Schweiz geht. Ich habe auch in Russland viele Orte gesehen, die man als Tourist nicht bereist. Ich freue mich auf jedes Turnier, aber noch mehr freue ich mich, wieder nach Hause zu kommen. Uns Schweizern geht es wirklich verdammt gut!

Jaeggy: Wir sind näher an der Realität des jeweiligen Landes als Profifussballer, die mit Polizeieskorte zum Stadion fahren. Ich stimme Dejan zu, der Beachsoccer hat uns an Orte gebracht, die wir sonst nie gesehen hätten. Zum Beispiel hätte ich mich privat nie getraut, nach El Salvador zu reisen, in die Stadt mit der höchsten Mordrate. Nun war da ein Turnier, also reisten wir einfach hin. Das sind unbezahlbare Eindrücke.

Und wie logiert Ihr jeweils?

Jaeggy: Das kommt auf den Veranstalter an. Wir haben schon in Absteigen geschlafen, hingegen wohnen wir auf den Bahamas im Atlantis, das auf den Bildern sehr viel verspricht (lacht).