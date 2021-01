Kein Sieg vor Kitzbühel: Steckt Beat Feuz in einer Krise – oder ist alles nur heisse Luft?

Also schauen wir etwas genauer hin. Ein wichtiger Punkt bei der Analyse ist die Coronapandemie, oder vielmehr die Folgen davon. Weil der Speedauftakt in Nordamerika dem Virus zum Opfer fiel, fehlt Feuz die von ihm geschätzte intensive Trainingseinheit in Übersee. Feuz sagt:

Und jetzt? Noch kein Sieg in diesem Winter, nur einmal auf dem Podest. Zwischenrang fünf in der Abfahrtswertung. Ja, es wäre einfach, eine Polemik loszutreten, bevor er heute und am Samstag versucht, nach bisher vier zweiten Plätzen erstmals die Abfahrt in Kitzbühel zu gewinnen. Feuz sagt – nach der kurzen Bedenkpause: «Man darf alles denken.» Ob es stimmt, ist ein anderes Thema.

Beat Feuz braucht ein paar Sekunden, bis er antwortet. Er hat es sich allerdings selbst eingebrockt, dass überhaupt solche Fragen kommen. Zu verwöhnt wurde der Schweizer Skifan von ihm. 28-mal in Folge beendete er eine Abfahrt unter den besten acht Athleten der Welt, dreimal in Folge wurde er am Ende der Saison als bester Abfahrer ausgezeichnet.

Was ist mit Beat Feuz los? Es ist eine Frage, die nach der Abfahrt von Bormio Ende 2020 ein paar Mal gestellt wurde. Nur Rang zehn für den Mann, der zuvor in 28 Abfahrten 21-mal auf dem Podest stand, davon sechsmal als Sieger. Bahnt sich da etwa eine Krise an?

In dieser Woche kann ich sonst in vielen Abfahrtsläufen vieles aufbauen und steuern.

Nun starteten die Abfahrer in Val d’Isère in die Saison, das als Ersatzort eingesprungen war für Beaver Creek. Im Nobelressort im US-Bundesstaat Colorado hat Feuz bei seinen vergangenen vier Teilnahmen zweimal gewonnen und er wurde zweimal Zweiter. In Frankreich startete Feuz erst zweimal, 2016 belegte er den 13. Rang. In dieser Saison fuhr der 33-Jährige auf Rang sechs. Während Feuz in Nordamerika also immer gleich zu Saisonbeginn grosses Selbstvertrauen aufbauen konnte, wurde er der Chance in diesem Winter beraubt.

Allerdings lohnt sich der Blick in die Vergangenheit, um dieses Handicap zu relativieren. Als im Winter 2016/17 die Nordamerika-Rennen aufgrund von Schneemangel abgesagt werden mussten und die Abfahrtssaison ebenfalls in Val d’Isère startete, fuhr Feuz in Kitzbühel nahezu perfekt. Nur leider nicht bis ins Ziel. 72 Hundertstelsekunden betrug sein Vorsprung an der Hausbergkante, der Sieg schien Formsache, ehe er in der Ziel­traverse zu viel Risiko nahm und abflog.