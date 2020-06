Karneval in Lausanne: Der Schweizer Fussball ist zurück

Als um 15.09 Uhr FCB-Goalie Jonas Omlin gemeinsam mit der Basler Nummer 2 Djordje Nikolic und Goalie-Trainer Massimo Colomba den Rasen betritt – als erste Protagonisten überhaupt – weht ein schwacher Wind der Normalität durch das Geisterstadion.

Der Fussball ist zurück in der Schweiz. Aber der Moment und der Eindruck der Normalität verbleiben nur kurz. Denn nur Minuten später betreten die Physios der beiden Mannschaften den Platz. Allesamt tragen sie Masken. Gleiches gilt für Materialwarte und die Medienteams der Clubs.

Mit Handschuhen statt Masken sind dafür die Balljungen ausgestattet. Sie verharren jeweils neben einer Tonne, auf welcher sich je ein Ball und eine Flasche Desinfektionsmittel wiederfinden. Die Bälle müssen stets steril sein. Gesundheit vor.

Und so betritt auch FCB-Trainer Marcel Koller Sekunden vor Anpfiff den Rasen mit Maske. Auf dem Gang zu seiner Bank streift er sie sich ab, als würde er dies auch mit den letzten schwierigen, fussballfreien Monate versuchen zu tun. Denn auf den Ersatzbänken in der Schweiz herrscht keine Maskenpflicht, auch nicht bei den Ersatzspielern. Aus der Bundesliga war man sich anderes gewöhnt.

Vor dem Spiel sieht es anders aus. Obwohl die Liga empfiehlt, mit getrennten Teamcars anzureisen, hat sich der FCB auf einen beschränkt.

Aber: mit Maskenpflicht bei Spielern, Staff und Co. Und auch die Ansprache Kollers wurde auf engem Raum in der Kabine abgehalten, Mundschutz aller Beteiligten inklusive. Wer im Karneval von Lausanne auftreten will, braucht dieses neuste Accessoire. Es sind Bilder, die so schnell nicht vergessen werden.

Beim Comeback geht’s gleich in die Ehrenrunde

Das Spiel hingegen ist lange keines, an welches man sich erinnern würde. Das Drumherum stiehlt dem eigentlichen Schauspiel die Show. Bis zur 54. Minute. Dann meldet sich der Schweizer Fussball zurück. Und wie. Mit einer Einlage, die bestens in einen Karneval passt: Arthur Cabral erzielt mittels Fallrückzieher das erste Tor nach der Coronapause.

Es ist ein Traumtor, und eines, das es verdient gehabt hätte, vor vollem Haus statt hinter zugezogenen Vorhängen erzielt zu werden. Dass aber auch ein Geisterspiel für Emotionen sorgen kann, zeigen die Reaktionen nach dem ersten Basler Tor. Es brandet Applaus auf, Jubel. Es ist fast ein bisschen wie immer. Einfach reduzierter.