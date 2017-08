2. Statt Titelfeier ab in den Krieg oder auf die Flucht

Nach langjährigen finanziellen Problemen wird der Verein 1977 neu gegründet. 1988 gewinnt Karabach erstmals die aserbaidschanische Meisterschaft. Doch dann bricht die Sowjetunion zusammen und Krieg in der Region aus. 1993 gewinnt die Mannschaft den dritten Titel seiner Geschichte. Doch niemand ist in Feierlaune. Stattdessen reisen die Spieler schnellstmöglich zurück in ihre Heimat. Entweder um gegen die armenischen Truppen zu kämpfen oder um mit der Familie die Flucht vorzubereiten. Die Stadt inklusive des eigenen Stadions ist zu diesem Zeitpunkt schon weitgehend zerstört.