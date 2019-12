Kamil Stoch siegt in Engelberg – Schweizer verpassen Top Ten

In Kürze findet die Siegerehrung für den Gewinner Kamil Stoch, den 2. Stefan Kraft und den 3. Karl Geiger statt.

Die Zuschauerzahl ist bekannt: 7100 Zuschauer zieren die Schanze in Engelberg.

Die Pause wird im Festzelt überbrückt. In Kürze geht es weiter mit dem Finaldurchgang.

Auch Kilian Peier kann seine Leistung aus dem ersten Durchgang nicht bestätigen und springt auf 127. 5 Meter, was den 4 Zwischenrang bedeutet.

Der Pole Kamil Stoch behält die Nerven und segelt auf 136 Meter, was den klaren Sieg bedeutet.

Es dunkelt in Engelberg.

Simon Ammann profitiert von guten Verhältnissen. Er landet nach einem tollen Sprung bei 135.5 Metern und führt die Zwischenrangliste an. Sein wohl bester Sprung der bisherigen Saison.

Auch Kilian Peier zeigt einen soliden Sprung und landet bei 132 Metern, was den 9. Zwischenrang und die sichere Finalqualifikation bedeutet.

Seit der ersten Novemberwoche wurden die Aufstellarbeiten in Gang gesetzt. Rund 160 Tonnen Material sind verbaut worden, um diesen Grossanlass auf die Beine zu stellen.

In Kürze geht es los. Mit Gregor Deschwanden (Startnummer 21), Dominik Peter (30), Simon Ammann (40) und Kilian Peier (54) haben sich vier Schweizer Athleten für das Springen qualifiziert.

Zusätzlich zum Sport ist auch für Unterhaltung gesorgt. Hier versuchen die Kinder ihr Glück am beliebten Glücksrad.

Die Tribünen an er Titlis-Schanze füllen sich allmählich. Zum heutigen Wettkampf werden über 3000 Zuschauer erwartet.

Noch eine halbe Stunde bis zum Start des ersten Durchgangs. In Kürze folgt die Startliste.

Wie jedes Jahr hat auch heute viele Fans aus Polen in Engelberg.

Der frühere Skisprung-Weltmeister und Team-Olympiasieger Severin Freund Deutschland wird nicht nur in Engelberg fehlen sondern nach Angaben von Bundestrainer Stefan Horngacher auch bei der Vierschanzentournee definitiv nicht an den Start gehen. Wie die Nachrichtenagentur SDA vermeldet, fand Freund nach zwei aufeinanderfolgenden Kreuzbandrissen nicht mehr wirklich zu früherer Form zurück und hat noch immer mit den Nachwirkungen einer Meniskus-Operation sowie Rückenproblemen zu kämpfen. Im diesjährigen Weltcup-Winter hat der 31-Jährige noch keinen Einsatz auf dem Konto.

Die ersten Fans sind eingetroffen: Familie Areggerr aus Kerns. Sie sind zum ersten Mal in Engelberg und freuen sich riesig.

14:27 Uhr

Für die Springer der Gastgebernation bietet sich jeweils die Möglichkeit ein paar Tage vor dem Wettkampf auf der Schanze zu trainieren. Doch die hohen Temperaturen und der starke Föhn in den vergangenen Tagen haben Trainings der Schweizer Skispringer verunmöglicht. Somit starten alle heute Athleten mit den gleichen Voraussetzungen.

14:21 Uhr

Zum heutigen Programm: Um 14.30 Uhr startet die Qualifikation. Der erste Durchgang findet dann eineinhalb Stunden später um 16 Uhr statt. Anschliessend kommt es zum Finaldurchgang und der Siegerehrung.

14:11 Uhr

Der Föhnsturm hielt die Skispringer gestern am Boden. Der Wind wehte so heftig, dass die Schanzenanlage gar nicht erst in Betrieb genommen wurde. Die für Freitag um 18 Uhr angesetzte Qualifikation wurde auf heute Samstag verschoben.

14:06 Uhr

Die Weltcup-Springen in Engelberg finden traditionell am letzten Wochenende vor Weihnachten statt. Damit bilden die beiden Wettkämpfe auch immer die Generalprobe für die Ende Dezember beginnende Vierschanzentournee.

14:00 Uhr

Herzlich willkommen zum Skispringen in Engelberg! Heute gilt es für die Schweizer Flug-Asse um Simon Ammann, Killian Peier und Co. ernst: Um 14.30 Uhr startet die Qualifikation für die beiden Hauptdurchgänge. Sofern das Wetter mitspielt, werdet ihr hier auf dem Laufenden gehalten.