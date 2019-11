Jubeln mit Itten, Rätseln mit Petkovic – das sind die Erkenntnisse nach dem 6:1-Sieg in Gibraltar

1. Die Super League ist zurück Für das 23-köpfige EM-Kader 2016 fasste Nationaltrainer Vladimir Petkovic das Vertrauen in vier Schweizer, die in der Super League ihr Geld verdienten: Steve von Bergen, Denis Zakaria, Breel Embolo, Michael Lang. An der WM 2018 veränderte sich das Bild, da war Lang noch der einzige Profi, der nicht im Ausland engagiert war – noch während des Turniers wechselte er zu Mönchengladbach. Und 2020? Das ist noch Kaffeesatzlesen, aber die Tendenz ist da. Zumindest suggeriert dies der Gibraltar-Sieg und die jüngste Entwicklung, wenn mit Cedric Itten, Christian Fassnacht, Michel Aebischer, Eray Cömert und Jonas Omlin gleich fünf Akteure derzeit bei Schweizer Klubs im Sold sind. Nur: Diese Namen sind zu relativieren, zumal zehn grösstenteils unbestrittene Kräfte verletzungsbedingt fehlten. Fabian Schär, Xherdan Shaqiri, Haris Seferovic sowie Breel Embolo sind im nächsten Sommer gewiss Fixstarter. Wie mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit auch Steven Zuber, Remo Freuler und Admir Mehmedi – das würde demnach zu sieben Veränderungen im Kader führen. Dagegen sind für die EM 2020 hinter einer Nomination von Timm Klose, Josip Drmic und Mario Gavranovic ungleich grössere Fragezeichen zu setzen.

2. Der Totomat lügt am Ende nicht Die Schweiz ist tatsächlich noch Gruppenerster geworden, 17 Punkte und das 6:1 in Gibraltar haben gereicht, um sowohl die Dänen als auch die Iren spätestens auf der Zielgeraden hinter sich zu lassen. Wäre Christian Constantin der berühmt-berüchtigte Präsident des Schweizer Verbands und nicht des FC Sion, hätte er in der EM-Qualifikation nach fünf Runden mit acht Punkten und der Niederlage in Dänemark womöglich die Nerven verloren. Und den Nationaltrainer mehr als nur in Frage gestellt. Aber der Schweizer Verband ist nicht Constantin – und Vladimir Petkovic lieferte die vierte Teilnahme an einer Endrunde in seiner bislang fünfeinhalbjährigen Amtszeit (Final Four der Nations League miteingerechnet). Petkovics Punkteschnitt im Jahr 2019 ist gar noch besser als jener von 2018. Mit 1,87 gewonnen Punkten pro Partie (bei 60 Länderspielen) ist er zugleich der erfolgreichste Schweizer Nationaltrainer aller Zeiten. Vielleicht sagte sein Führungsspieler Granit Xhaka auch deshalb den Satz: «Petkovic trägt den vollen Anteil an der Qualifikation. Ich kenne keinen Spieler, der nicht glücklich ist mit ihm.» Neben Xhaka liefert zumindest auch der Totomat nach diesem Länderspieljahr keinerlei Argumente, die gegen eine Vertragsverlängerung sprechen.