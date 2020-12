Jonas Omlin über seinen Start bei Montpellier, das Duell gegen PSG und die bevorstehende Geburt seines Sohnes

Montpellier und das Meer statt Niederstad und des Alpnachersees. Jonas Omlin lebt seit Mitte August in der französischen Stadt mit nicht ganz 300'000 Einwohnern. Der 26-jährige Obwaldner hat bei Montpellier HSC einen Vertrag bis Ende der Saison 2024 unterschrieben. Die ersten Monate waren für Omlin sportlich sehr erfolgreich – der nächste Gegner am Samstag im Spitzenkampf heisst Paris St. Germain.

Aufgrund meiner Französischkenntnisse werde ich selten für Interviews ausgewählt, was für mich auch völlig in Ordnung ist. Es ist aber eine angenehme Abwechslung, wenn mal jemand aus der Schweiz anruft (lacht).

Die Distanzen zwischen den Spielorten sind in Frankreich grösser als in der Schweiz. Wie reisen Sie mit der Mannschaft an die Auswärtsspiele?

Sprechen wir wieder über Ihren Verein. Sie haben in einem früheren Interview die Infrastruktur von Montpellier besonders erwähnt. Was ist Ihnen da aufgefallen?

Nein, das glaube ich nicht. Im Spiel denke ich nicht an die Namen der Spieler und mache das, was ich immer mache. Ich versuche, das abzurufen, was ich kann. Diese Einstellung hat sich bis jetzt bewährt.

Genau (lacht). Klar wird es ein spezieller Match, und ich freue mich, gegen solche weltbekannten Namen spielen zu dürfen. PSG ist die beste Mannschaft in Frankreich, die auch in der Champions League für Furore sorgt.

Es wird mehr aus der zweiten Reihe geschossen; ich denke, darum gibt es auch so viele Tore. Ein weiterer Punkt: In der Schweiz spielst du gegen neun andere Mannschaften insgesamt viermal. Da weisst du bald mal, was auf dich zukommt. In der Ligue 1 hast du 19 verschiedene Gegner, auf die du nur zweimal pro Saison triffst.

Das war ein schlechter Spielverlauf für uns. Eine frühe rote Karte, danach kassieren wir drei Tore und noch vor der Pause die zweite rote Karte. Mir hat es nach zehn Minuten in den Oberschenkel gezwickt, und zur Pause ging es für mich nicht mehr weiter. Diese klare Niederlage war ein Weckruf, jeder hinterfragte seine Leistung, und seither haben wir vier Spiele in Serie gewonnen. Ich bin froh, nach der Verletzung wieder im Tor zu stehen.

Thema Corona: Wie streng sind die Regeln im Verein und im Land?

Es gilt auf dem ganzen Gelände eine Maskenpflicht, und die ganze Mannschaft wird mindestens einmal in der Woche auf das Virus getestet. Privat wurden die Regeln gerade etwas gelockert. Man darf in Frankreich wieder bis zu drei Stunden am Tag nach draussen. Allerdings muss man dafür ein Dokument ausfüllen und die genauen Gründe angeben.

Wie gehen Sie und Ihre Partnerin mit dieser Situation um?

Für meine Freundin Janice und mich war es ein schwieriger Start. Wir konnten die Stadt nicht kennenlernen. Zudem wäre meine Partnerin gerne mal zurück in die Schweiz gereist, oder wir hätten hier Besuch erwartet. Janice reiste einmal in die Schweiz, allerdings unter erschwerten Bedingungen mit zehn Tagen Quarantäne. Hauptsächlich waren wir mit der Situation hier in Frankreich auf uns alleine gestellt.

Sie beide erwarten Ende Dezember einen Sohn. Wie geht es Ihnen mit der Schwangerschaft?

Janice geht es sehr gut, sie hatte bisher keine Komplikationen. Der Termin ist Ende Dezember, und wir möchten, dass das Kind in der Schweiz auf die Welt kommt.

Wie sieht der Plan aus für die Geburt?

Janice wird schon bald in die Schweiz zurückkehren. Ich bleibe hier, trainiere, spiele und warte – wir haben am 23. Dezember das letzte Spiel in diesem Jahr. Danach kann ich hoffentlich ein paar Tage in der Heimat verbringen. Kommt das Baby früher, werde ich so schnell wie möglich in die Schweiz fliegen – der Verein ist informiert.

Zum Schluss noch ein Blick zurück auf Ihr erstes Spiel im Dress der Schweizer Nationalmannschaft: Wie viel hat Ihnen das Testspiel gegen Kroatien bedeutet?

Für mich war es das erste Spiel überhaupt für die Schweiz. Viele Spieler haben zuvor Einsätze in den Junioren-Nationalmannschaften – ich bin da ein Quereinsteiger. Es war eine coole Erfahrung gegen einen super Gegner, bei dem am Ende auch noch Luka Modric auf dem Platz stand. Besonders froh war ich auch, dass meine Familie in diesem Spiel auf der Tribüne sitzen durfte. Das war sehr wertvoll für mich.

Wie sehen Sie Ihre Chancen in Zukunft in der Schweizer Nati?

Sehr positiv. Ich wurde in den letzten Zusammenzügen oft aufgeboten, aber die Konkurrenz ist gross. Wir haben das Glück in der Schweiz, sehr viele gute Goalies zu haben. Mit Yann Sommer, Yvon Mvogo und Goalietrainer Patrick Foletti haben wir ein super Team zusammen. Ich hoffe, dieses Trio bleibt so noch etwas bestehen, und ich will natürlich in Zukunft noch mehr Einsätze für die Schweiz haben.