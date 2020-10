Jetzt spricht «dä Sauhund»: Ex-Velorennfahrer Godi Schmutz blickt auf seine legendäre Rivalität mit Beat Breu zurück

1987 wäre der Traum vom Sieg an der Tour de Suisse doch noch fast in Erfüllung gegangen. In der drittletzten Etappe ins Unterengadin befand sich Godi Schmutz in einer Spitzengruppe, die mehrere Minuten Vorsprung hatte. Ein defekter Pneu stoppte Schmutz. Die Mannschaft liess ihn aber im Stich. «Der Sportliche Leiter reagierte nicht, und ein Teamkollege half mir auch nicht», sagt Schmutz. «Ich wäre Leader geworden und hätte die Tour de Suisse wohl gewonnen.» Einen Tag später gab Schmutz den Rücktritt vom Profisport bekannt. Viel verdient hatte er nicht. Aber noch viel weniger gebraucht, so dass er sich ein Eigenheim kaufen konnte. (dg)