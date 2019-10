prev next

Die Schweiz atmet auf. Nachdem Haris Seferovic die Hausherren nach einer Viertelstunde auf Kurs gebracht hat, ist die Leichtigkeit in der zweiten Halbzeit verloren gegangen. Am Ende zittert sich die Schweiz zum Sieg, auch weil Edimilson Fernandes in der Nachspielzeit die Entscheidung herbeiführt.