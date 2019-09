prev next

Zwei Spiele haben die Schweizer in der EM-Qualifikation bestritten, die Iren deren vier. Die Mannschaft von der grünen Insel führt die Quali-Gruppe D zurzeit mit zehn Punkten an, die Schweiz belegt mit vier Zählern den dritten Rang. Mit einem Sieg heute Abend will sie den Anschluss zur Spitze wahren.