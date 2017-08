Noch ist die schlimme Erinnerung da. An jenen Abend des 24. August 2016. Mit den Young Boys reiste Denis Zakaria in den Borussia-Park. Ein kleines bisschen Hoffnung im Gepäck, die Champions League nach dem 1:3 im Hinspiel doch noch zu erreichen. Aber dieses Mönchengladbach – «ein Monster!», sagt Zakaria. Und erinnert sich an das «schlimmste Spiel meines Lebens». 1:6 verliert YB in Gladbach.

Knapp ein Jahr später hat Zakaria die Seiten getauscht. Jetzt trägt er selbst das Trikot der «Fohlen». Wäre er noch immer in Bern statt am Rhein, er müsste spätestens nach der bitteren, späten YB-Niederlage gegen Moskau im nächsten Champions-League-Playoff sein Urteil revidieren. Doch damit beschäftigt er sich nicht. Zakaria taucht ein in eine neue Welt. In die Welt der Bundesliga.