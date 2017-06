Den letzten seiner 14 Erfolge bei Grand-Slam-Turnieren feierte der Spanier vor drei Jahren in Paris, als er im Final Novak Djokovic bezwingen konnte. Mit der Referenz von drei Turniersiegen in Monte Carlo, Barcelona und Madrid gilt Nadal in diesem Jahr als Kronfavorit. Es scheint ihm, wie bei Erzrivale Roger Federer im Januar in Australien, bestimmt zu sein, dass er beim Turnier, das seine Karriere definiert, eine Marke für die Ewigkeit setzt.

Rosset: «Ich liebe diesen Typen»

In der Brust von Ex-Profi Marc Rosset schlagen zwei Herzen, wie der French-Open-Halbfinalist von 1996 sagt. «Ich liebe diesen Typen, würde ihm diesen zehnten Titel so was von gönnen. Er spielt schon seit Anfang Jahr sehr stark, nicht erst auf Sand. Das halte ich den Leuten manchmal etwas vor, dass sie das nicht honorieren», sagt der 46-Jährige, der als Experte des Westschweizer Fernsehens in Paris weilt. «Wenn es nicht Stan ist, der ihn schlägt, dann bin ich für ihn. Aber klar, wenn Rafa gegen Stan antritt, muss ich natürlich für Stan sein», sagt Rosset.