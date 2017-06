Der US-amerikanische Eishockey-Spieler John Schiavo, der sein Geld in der unterklassigen SPHL verdient, hat bei einem Benefizspiel in New York einen spektakulären Penaltytrick ausgepackt. Der 23-Jährige lupft den Puck auf seinen Stock, jongliert ihn mit seinem Spielgerät und sogar mit seinem Schlittschuh, um den Puck schlussendlich volley in die Maschen zu knallen.