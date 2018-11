Die russisch geprägte Kontinental Hockey League (KHL) gastiert im Rahmen der «World Games» für drei Tage in Zürich. Am Montagabend trifft Dinamo Riga auf SKA St. Petersburg. Am Mittwoch kommt es zum Duell zwischen Riga und ZSKA Moskau. Grund für das Gastspiel der zweitbesten Eishockeyliga der Welt ist gemäss offizieller Lesart, die Attraktivität der KHL einem neuen Publikum zu präsentieren. Wer passt da als Botschafter idealer als einer der begnadetsten Eishockey-Spieler der Welt? Pavel Datsjuk hat sich während seiner langen NHL-Karriere als Zaubermaus einen Namen gemacht. Kaum ein anderer Spieler kann derart geschmeidig mit dem Puck umgehen wie der zweifache Stanley-Cup-Sieger mit den Detroit Red Wings.

Jetzt ist dieser Puckkünstler zusammen mit seiner Mannschaft, dem SKA St. Petersburg, in Zürich. Was liegt da näher, als das grosse Aushängeschild der Liga den einheimischen Journalisten für ein paar Fragen zur Verfügung zu stellen? Nach dem Warm-up vor dem Abendspiel vom Montag wartet also eine Handvoll Schweizer Medienschaffender hoffnungsfroh auf den Altstar. Der kommt vom Eis, will wortlos in der Kabine verschwinden, ehe er vom SKA-Medienchef doch noch vor eine Sponsorenwand gezerrt wird. Sofort wird Datsjuk von zwei Dutzend mitgereisten, russischen Jounalisten umringt. Fragen beantwortet er einsilbig – und eben auf Russisch. Nach zwei Minuten verschwindet er endgültig in der Garderobe.

Patel #Datsyuk in Zürich. Beantwortet russische Journalisten-Fragen und verschwindet in der Garderobe. Ist ja nur ein PR-Event für die #KHL... pic.twitter.com/2Y6fzarzzi — Marcel Kuchta (@Guggti) 26. November 2018