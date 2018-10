Als die Nacht über Reykjavik hereinbrach musste Vladimir Petkovic noch eine letzte kleine Hürde nehmen. «Was für ein Spiel haben Sie denn gesehen?», fragte ein isländischer Journalist verwundert, nachdem er höflich nachgefragt hatte, ob er richtig verstanden habe, dass Petkovic zu keinem Zeitpunkt den Ausgleich der Isländer befürchtet habe. «Das ist meine Art, immer ruhig zu bleiben», erklärte Petkovic entschuldigend. Denn es war keinesfalls so, dass der Nationaltrainer den 2:1-Sieg der Schweiz schöngeredet hätte.

Petkovic fordert von seinem Team «mehr Persönlichkeit» in gewissen Momenten, natürlich hätte auch er lieber ein 3:0 als ein 2:1 besprochen. Aber am Ende überwog doch das positive Fazit. Die Schweizer bekamen, was sie wollten: Ihren Final gegen Belgien um den Gruppensieg. Dazu ist bereits sicher, dass sie in der EM-Qualifikation als einer der zehn Gruppenköpfe gesetzt sein werden - und damit den stärksten Teams aus dem Weg gehen.

Von einem Zwischenfazit nach den Länderspielen im September und Oktober wollte Petkovic zwar nicht sprechen. Dennoch gefiel ihm mehrheitlich, was er zu sehen bekam. Vor allem eines: «Wir können unsere Spielidee durchziehen, egal in welcher taktischer Formation wir aufgestellt sind.» Einen kleinen Ausblick in Richtung des Finals gegen Belgien wagte der entspannte und gut aufgelegte Nationaltrainer auch noch. Einen entwaffnend ehrlichen. «Belgien ist die bessere Mannschaft. Wir müssen versuchen, etwas zu provozieren, den Sieg irgendwie zu stehlen. Und manchmal ist ja der Fussball komisch, es gewinnt nicht immer der Bessere.» Dann verschwand er zufrieden in der kalten Nacht.

Xhaka tut die Captain-Binde gut

Was aber bleibt nach den ersten vier Spielen seit der WM? Petkovic erklärte den Herbst zur Phase des Experimentierens. Gegen Belgien und Island verzichtete er erstmals komplett auf die «alte Garde». Behrami und Gelson Fernandes sind zurückgetreten. Dzemaili, Djourou und Captain Lichtsteiner wurden nicht aufgeboten. Die Frage ist nun, ob das so bleibt, oder er den einen oder anderen wieder dazuholt, spätestens wenn im März die EM-Qualifikation beginnt.

Entscheidend wird, ob sich die Arrivierten auch eine Rolle als Notnagel vorstellen könnten. Djourou und Dzemaili würden höchstens dann noch zum Zug kommen, wenn sich andere verletzen. Bei Lichtsteiner hingegen liegt der Fall ein bisschen anders. Stand jetzt ist er rein sportlich gesehen auf Augenhöhe mit seinen Konkurrenten Mbabu und Lang. Dazu ist es zumindest bedenkenswert, nicht gleich auf einen Schlag auf ein Quintett zu verzichten, dessen Erfahrung der Mannschaft auch gut tut.

In Abwesenheit von Lichtsteiner trägt Granit Xhaka die Captain-Binde. Sie tut ihm gut. Er hat seine Präsenz noch einmal steigern können. Es gibt längst keinen Zweifel mehr, Xhaka ist der Mastermind dieser Schweizer Mannschaft. Das Spiel gegen Belgien bezeichnet er schon mal als «vom Gefühl her ein Endrunden-Spiel». Und darum fordert er: «Jeder muss Stolz zeigen und den absoluten Willen, dieses Duell zu gewinnen.»