Die Saison war perfekt. Sie wurden mit Benfica Meister und Torschützenkönig der portugiesischen Liga.

Haris Seferovic: Wenn es läuft, dann läuft es einfach. Der Trainer wurde nach dem Jahreswechsel getauscht, Bruno Lage schenkte mir danach viel Vertrauen, das brauche ich. Er veränderte das System, was unserem Team und mir entgegenkam. Und plötzlich stehst du dann halt immer am richtigen Ort. Dort, wo der Ball hinkommt. Aber bei uns zählt ja nicht der einzelne Spieler, sondern die Mannschaft.

Müssen Sie sich jeweils am Morgen selbst kneifen? Um sich zu vergewissern, dass Sie nicht träumen?

Wieso? Ich habe meine Qualitäten. Das habe ich immer gewusst.

Aber Ihr Hoch geht über den Beruf hinaus. Sie haben geheiratet, werden im September Vater.

Man heiratet irgendwann, dann will man Kinder und wird reifer. Das ist doch normal, so spielt das Leben. Natürlich ist es jetzt ein schönes Gefühl, einmal auf der erfolgreichen Seite des Lebens zu sein.

Wenn Sie einen Punkt in der Saison suchen müssten, der Sie explodieren liess. Welcher war das?

Im November beim 5:2 gegen Belgien habe ich mein Selbstvertrauen zurückgewonnen nach all dem, was mir widerfahren ist. Davor und auch noch danach war es für mich keine einfache Zeit. Als ich nach dem Belgien-Sieg zu Benfica zurückkehrte, war ich nicht der Stürmer Nummer eins. Auch nicht der Stürmer Nummer zwei, und auch nicht die Nummer drei. Mit ein bisschen Glück habe ich dann die Chance bekommen und gepackt. Die Wende für mich war aber der neue Trainer bei Benfica.

Sie reden von Dingen, die Ihnen widerfahren sind. Können Sie konkreter werden?

Es gab ja viele Pfiffe gegen mich, viele Leute hatten mich ja bereits abgeschrieben und mich als Chancentod bezeichnet. Nach dem Wechsel zu Benfica vor knapp zwei Jahren lief es mir zu Beginn gut, ich traf in fünf Spielen fünfmal. Danach traf ich nicht mehr, und ich erhielt lange keine Chance mehr – was kann man da machen, wenn du dich nicht mehr zeigen kannst? Wäre es so weitergegangen bei Benfica, hätte ich wohl irgendwann Stopp gesagt und einen neuen Verein gesucht. Weil es einfach genug gewesen wäre. Aber in diesem Jahr habe ich das Glück auf meine Seite gezogen. Und jetzt mögen mich die Leute wieder.

Wie hat Sie Trainer Bruno Lage besser gemacht?

Er hat mit mir viel geredet, sagte mir immer, ich solle an mich glauben und einfach rennen. Dann würden die Tore von allein kommen. Exakt so ist es gekommen. Ich brauchte ihn, er brauchte mich. Zudem bin ich ruhiger und mental stärker geworden. Mein Vater sagt mir, ich diskutiere heute fast gar nicht mehr mit dem Schiedsrichter.

Haben Sie einen Mentaltrainer?

Ja, einen vom Klub. Er redet oft mit uns und schreibt uns jeweils vor dem Spiel ein SMS, die mich motivieren sollen. (lacht) Im Sinne von: «Haris, heute ein Schuss, ein Tor, alles Gute.»

Veränderten Sie Ihren Spielstil?

Nein. Vielleicht bewege ich mich mehr in der Box, weil mein Sturmpartner João Félix in unserem 4-4-2 keine richtige Neun ist. Er ist eher ein Zehner, davon habe ich profitiert, stand oft an der richtigen Stelle. Für mich ist es einfacher, in einem Zweimannsturm als ganz vorne alleine zu spielen.

Der 19-jährige João Félix gilt als Supertalent. Was sind Sie neben ihm?