Mainz verlor 0:1. Der Freiburger Trainer Christian Streich, wohl ahnend, in welchdiffiziler Situation sich Kollege Schmidt nun befand, warf sich für diesen in die Bresche und sagte: «Es ist eine Unverschämtheit, diesen Trainer infrage zu stellen. Er macht einen hervorragenden Job.» Dies sah auch Rouven Schröder so. «Wir ziehen es durch mit Schmidt», sagte der Mainzer Sportdirektor.

Die schlimmsten Minuten

Es folgten ein 1:0 über Hertha, ein 2:2 bei den Bayern, ein 1:2 gegen Mönchengladbach, ein 0:0 in Hamburg und nun dieser Triumph über Eintracht Frankfurt. In einem Spiel, das an Dramatik nichts zu wünschen übrig liess. In dem die Mainzer zwar einen 0:2-Rückstand in einen 4:2-Sieg und die Opel-Arena in ein Tollhaus verwandelten, den Klassenerhalt aber noch nicht gleich feiern konnten.

Weil Wolfsburg gegen Mönchengladbach nach einem Spielunterbruch noch zehn Minuten Zeit hatte, den Treffer zur Rettung zu schiessen. Doch es blieb beim 1:1 und Schmidt sagte: «Am Ende haben wir das Ding in Wolfsburg nur noch runtergebetet. Für mein Herz war das gar nicht gut. Das waren die schlimmsten Minuten in meiner Zeit als Trainer.»

Ein Zeichen an die Liga

Vor gut zwei Jahren hatte der Schweizer den Dänen Kasper Hjulmand abgelöst und den Ligaerhalt geschafft, in der Folgesaison die Mainzer dann sensationell auf den sechsten Platz und in die Europa League geführt. Er erwarb sich einen derart guten Ruf, dass er als neuer Trainer in Leverkusen gehandelt wurde und nun offenbar auch bei Dortmund neben Lucien Favre als Kandidat gilt, sollte Thomas Tuchel die Borussia verlassen.