Flavio: Die österreichischen Fussballer, in Deutschland gerne als Dösis verspotte, verzaubern gerade Europa. Salzburg brilliert in seinem allerersten Champions-League-Spiel – 6:2 gegen Genk. Linz gewinnt in der Europa League gegen Trondheim. Und Wolfsberg gelingt mit einem 4:0 bei Gladbach die ultimative Sensation. Das müsst ihr euch geben: Für Wolfsberg war es das erste Spiel überhaupt in der Europa-League-Gruppenphase. Und dann fegen sie ein Bundesliga-Schwergewicht aus dessen Stadion. Unfassbar. I wer narrisch!

Tobias: Wolfsberg? Noch nie gehört. Wo liegt das?

Pius: Keine Ahnung. Ich google mal ... In Kärnten. Nahe der Grenze zu Slowenien. Knapp 25 000 Einwohner. Partnerstadt: Herzogenaurach.

Tobias: Das Epizentrum des Sports. Der Sitz von Puma und Adidas.

Pius: Wie ich der Homepage entnehme, rüstet eine andere Firma den Wolfsberger Athletiksport Club aus.

Flavio: Sind wohl eine Nummer zu klein, die Kärntner.

François: Bald vielleicht nicht mehr. Eine andere schöne Geschichte dieses 4:0-Erfolgs in Gladbach: Mario Leitgeb, der Mann, der zwei Tore schoss, spielte mal in der Schweiz.

Tobias: Der Name sagt mir so viel wie Wolfsberg.

Pius: Er war mal kurz bei uns in St. Gallen. Aber wahrscheinlich erinnert man sich in Gladbach nach nur einem Spiel eher an ihn als in der Ostschweiz.

François: Die noch atemberaubendere Geschichte ist jene von Salzburgs 19-jährigem Stürmer Erling Haaland. Gegen Genk bestreitet er sein erstes Spiel in der Champions League und schiesst dabei gleich drei Tore. Unfassbar.