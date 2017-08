Vor der Operation am 10. Januar gönnt sich Steingruber eine siebenwöchige Auszeit in Australien und auf Fidschi – die erste wirkliche Pause in einer bis zum letzten Detail durchorganisierten Karriere. Zur mentalen Ungewissheit, ob die Rückkehr an die Weltspitze gelingen wird, gesellt sich im Februar eine tiefe Trauer. Ihre drei Jahre ältere Schwester Désirée, seit der Geburt schwerstbehindert, stirbt an einer Lungenentzündung.

Giulia hilft weniger die Rückkehr ins eigentliche Kunstturntraining im April als vielmehr das Setzen eines neuen Ziels. In drei Jahren an den Olympischen Spielen in Tokio will die Schweizer Sportlerin des Jahres 2013 noch einmal richtig durchstarten, die Bronzemedaille versilbern oder gar vergolden. Und dann die schillernde Bühne des Spitzensportes wohl verlassen.

Lob für den neuen Trainer

Tokio 2020 ist Leitfaden für das gesamte Schweizer Frauenkader. Gemeinsam will man sich das Olympia-Ticket holen. Überhaupt schwärmt Giulia Steingruber von der «viel besseren

Atmosphäre im Team». Offensichtlich ist das Kalkül des Verbandes aufgegangen, sich von Steingrubers langjährigem Mentor Zoltan Jordanov zu trennen und dessen bisherigen Assistenten Fabien Martin als neuen Cheftrainer einzusetzen.