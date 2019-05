Der Anlass beginnt mit einem Versprecher des Moderators. Dieser begrüsst auf dem Podium Stephan Anliker, den langjährigen Präsidenten und aktuellen GC-Miteigentümer. Um sofort seinen Fauxpas zu korrigieren: «Stephan Rietiker, natürlich.» Immerhin: Die Medienorientierung über die Zukunft der Grasshoppers nach dem ersten Abstieg seit 70 Jahren findet im Konferenzraum «Hardturm» des Sheraton Hotels statt. «Der Hardturm, da war GC noch in einer anderen Phase», sagt Rietiker.

Am Tag nach dem Abstieg hat der Präsident eingeladen, um zu erörtern, wie es mit dem Rekordmeister weitergehen soll. «Was nun GC?», fragt Rietiker und sagt, es sei an der Zeit, Klartext zu reden. Nach der Niederlage in Luzern mit einer schlechten Leistung habe man nun wenigstens Klarheit über die Ligazugehörigkeit in der nächsten Saison.

«Ich hätte es mir gewünscht, oben zu bleiben. Andererseits ist der Abstieg gar nicht so schlecht, denn er gibt uns die Gelegenheit, den Verein fundamental zu restaurieren und alte Zöpfe abzuschneiden», sagt Rietiker. Deshalb hat er der Beratungsagentur HWH mit den früheren FCB-Strategen Bernhard Heusler und Georg Heitz den Auftrag gegeben, den Klub zu durchleuchten.

Heusler schaut sich die Organisation an, Heitz kümmert sich unter Einbeziehung von Trainer Uli Forte um den Aufbau einer neuen Mannschaft, und Finanzexperte Mathieu Jaus revidiert die Zahlen. «Diese externen Expertisen sind wichtig», sagt Rietiker. «Es bleibt kein Stein auf dem anderen.»