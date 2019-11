Zweiter Sieg in Serie von Augsburg

Kurz vor Ablauf der ersten halben Stunde kam es zur entscheidenden Aktion der Partie: Herthas Goalie Rune Jarstein ermöglichte mit einen misslungenen Ballkontrolle das 2:0 von Sergio Cordova und kassierte nach Intervention des VAR auch noch die Rote Karte für seinen ungestümen Rettungsversuch nach dem Fehler. Danach hatte Augsburg, das wie schon gegen Paderborn ohne Stephan Lichtsteiner spielte, keine Mühe seinen 50. Sieg in der Bundesliga einzufahren.

Schmidt hat sein Team mit den zwei Siegen in Serie etwas von der Abstiegszone weggebracht. Herthas Ante Covic muss hingegen nach vier Niederlagen in Folge um seinen Job bangen. Am kommenden Samstag spielen die Berliner gegen Dortmund.

Resultate und Tabelle:

Augsburg - Hertha Berlin 4:0 (2:0). - 29'233 Zuschauer. - Tore: 17. Max 1:0. 26. Cordova 2:0. 52. Hahn 3:0. 80. Niederlechner 4:0. - Bemerkungen: Augsburg mit Vargas, ohne Lichtsteiner (Ersatz). 28. Rote Karte gegen Jarstein (Hertha Berlin).

Die weiteren Spiele der 12. Runde. Freitag: Borussia Dortmund - Paderborn 3:3. - Samstag: Bayer Leverkusen - SC Freiburg 1:1. Eintracht Frankfurt - Wolfsburg 0:2. Werder Bremen - Schalke 04 1:2. Fortuna Düsseldorf - Bayern München 0:4. Union Berlin - Borussia Mönchengladbach 2:0. RB Leipzig - 1. FC Köln 4:1. - Sonntag: Augsburg - Hertha Berlin 4:0. Hoffenheim - Mainz 05 18.00.

1. Borussia Mönchengladbach 12/25 (24:13). 2. RB Leipzig 12/24 (33:13). 3. Bayern München 12/24 (33:16). 4. SC Freiburg 12/22 (21:13). 5. Schalke 04 12/22 (22:15). 6. Hoffenheim 11/20 (16:14). 7. Borussia Dortmund 12/20 (26:18). 8. Wolfsburg 12/20 (13:10). 9. Bayer Leverkusen 12/19 (18:16). 10. Eintracht Frankfurt 12/17 (21:18). 11. Union Berlin 12/16 (15:17). 12. Augsburg 12/13 (17:24). 13. Werder Bremen 12/11 (19:26). 14. Hertha Berlin 12/11 (17:25). 15. Fortuna Düsseldorf 12/11 (15:23). 16. Mainz 05 11/9 (12:30). 17. 1. FC Köln 12/7 (11:27). 18. Paderborn 12/5 (14:29).