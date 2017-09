Bassersdorf verkaufte seine Haut auf dem mit 3200 Zuschauern gefüllten Sportplatz teurer als beim ersten Vereins- und Dorffest vor vier Jahren, als sie dem FCZ 0:6 unterlegen waren. Bei einem Kopfball von Mittelfeldspieler Marc Tinner hätten sie zum 1:1 ausgleichen können. Wenige Augenblicke vor dem 0:2 nach 58 Minuten hätte auch Verteidiger Julien Barbey ausgleichen können, aber er vergab die gute Möglichkeit, als er von der linken Seite aufs Tor ziehen konnte.

Dennoch waren die Stadtzürcher auch mit ihrem zweiten Aufgebot deutlich zu stark. Moussa Koné traf nach einer Einzelleistung sowie mit einem Kopfball auf Flanke von Kay Voser. Michael Frey benötigte nach seiner späten Einwechslung nur gut zehn Minuten, um sich ebenfalls unter die Skorer zu reihen.

Trotz des Ergebnisses von 3:1, das nach einer eindeutigen Sache klingen mag, enttäuschte Lausanne beim Promotion-League-Klub YF Juventus Zürich. Die Waadtländer erspielten sich kaum reelle Torchancen und waren mit den von Alexandre Pasche, Alain Rochat und Benjamin Kololli erzielten Treffern fürstlich bedient. Nach sechs Minuten waren die Oberklassigen in Rückstand geraten.

Luzern feiert Minimalsieg gegen Genf

Der FC Luzern hatte von allen Super-League-Klubs mit Servette Genf wohl den happigsten Brocken zugelost bekommen. Die unterklassigen Westschweizer peilen in diesem Jahr den Wiederaufstieg in die höchste Schweizer Spielklasse an. Dementsprechend ausgeglichen vermochten sie das Spiel gegen Luzern zu gestalten.

Dennoch behielt der Oberklassige das bessere Ende für sich. Shkelqim Demhasaj löste in der 61. Minute das Achtelfinal-Ticket für die Innerschweizer. Die Genfer konnten auf den Rückstand nicht mehr in entsprechender Art reagieren.

Telegramme der Super-League-Klubs:

Bassersdorf - Zürich 0:3 (0:1)

3200 Zuschauer. - SR Scherer. - Tore: 26. Koné 0:1. 58. Koné (Voser) 0:2. 81. Frey (Rohner) 0:3.

Zürich: Brecher; Brunner, Bangura, Thelander; Rohner, Palsson, Maouche, Voser; Koné (66. Winter), Cavusevic (70. Frey), Haile-Selassie (80. Rodriguez).

Bemerkungen: Zürich ohne Alesevic, Kempter, Kryeziu, Marchesano, Schönbächler (alle verletzt), Dwamena und Nef (beide nicht im Aufgebot.

YF Juventus Zürich - Lausanne 1:3 (1:1)

Juchhof, Zürich. - 300 Zuschauer. - SR Erlachner. - Tore: 6. Bristot 1:0. 43. Pasche (Torres) 1:1. 67. Rochat (Kololli) 1:2. 71. Kololli (Tejeda) 1:3.

Lausanne: Castella; Monteiro, Manière, Rochat; Kololli, Tejeda, Pasche (87. Asllani), Gétaz; Geissmann; Bojinov (61. Zeqiri), Torres (89. Delley).

Bemerkungen: Lausanne ohne Marin und Mesbah (beide verletzt).

Servette - Luzern 0:1 (0:0)

2747 Zuschauer. - SR San. - Tor: 61. Demhasaj (Rodriguez) 0:1.

Luzern: Omlin; Grether, Knezevic, Schulz, Lustenberger; Schneuwly, Kryeziu; Follonier (70. Da Costa), Rodriguez (78. Kutesa); Demhasaj, Juric.

Bemerkungen. 5. Pfostenschüsse von Vitkieviez (Servette) und Stevanovic (Servette).

Die weiteren Resultate:

Münsingen - Schaffhausen 1:0 (1:0). - 1000 Zuschauer. - SR Ovcharov. - Tor: 34. Antonius Dreier 1:0.