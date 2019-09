In der ersten Viertelstunde nach der Pause kombinierte der FC Zürich so ansehnlich, wie man es in der ersten Halbzeit nicht für möglich gehalten hätte. In jenen 15 Minuten rechtfertigte der FCZ seinen Sieg. Der Höhepunkt der Druckphase war das Tor von Tosin. Der junge Nigerianer traf bei seinem Debüt für den FC Zürich mit einem Weitschuss via Latte zum 2:0 und zeigte mit seiner Zielstrebigkeit, weshalb er in Lettland bei Ventspils in 88 Partien 34 Tore und 20 Assists erzielt hat.

Schon die ersten 45 Minuten waren im Sinn der Zürcher verlaufen. Dafür waren allerdings in erster Linie glückliche Umstände bei zwei entscheidenden Szenen verantwortlich. Zunächst sah der Thuner Miguel Castroman in der 23. Minute nach der Intervention des VAR für ein Foul als letzter Verteidiger die Rote Karte und kurz vor der Pause landete ein Eckball mehr zufällig vor Sohm. Wie der Teenager den Ball ins Tor beförderte, war aber sehenswert.

Verbesserungsmöglichkeiten gibt es beim FCZ auch nach dem Sieg. Die Defensive bleibt anfällig. Die Thuner, die in der Super League seit 270 Minuten nicht mehr getroffen haben, erspielten sich nach dem 0:2 einige gute Torchancen. Die beste vergab Simone Rapp, als er in der 75. Minute am gut reagierenden Yannick Brecher scheiterte.

Telegramm:

Zürich - Thun 2:0 (1:0). - 8550 Zuschauer. - SR Klossner. - Tore: 41. Sohm (Pa Modou) 1:0. 52. Tosin (Marchesano) 2:0.

Zürich: Brecher; Britto, Bangura, Mirlind Kryeziu, Pa Modou (46. Charabadse); Sohm, Popovic; Tosin, Marchesano, Schönbächler (84. Rüegg); Mahi.

Thun: Hirzel; Glarner, Sutter, Gelmi, Kablan; Stillhart, Roth (57. Fatkic); Salanovic (78. Vasic), Castroman, Hefti (70. Tosetti); Rapp

Bemerkungen: Zürich ohne Winter, Kololli, Omeragic, Hekuran Kryeziu und Ceesay (alle verletzt). Thun ohne Hediger, Karlen, Bigler, Munsy, Ziswiler (alle verletzt), Righetti und Wanner (beide krank). Super-League-Debüt von Tosin und Roth. 23. Rote Karte gegen Castroman (Notbremse). Verwarnungen: 19. Marchesano (Foul). 79. Charabadse (Foul).