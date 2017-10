Nach dem 1:1 gegen Finnland und dem damit verbundenen Rückfall von Platz 1 auf 2 in der Gruppe I der WM-Qualifikation hat Kroatiens Verband reagiert und Nationaltrainer Ante Cacic entlassen. "Zlatko Dalic ist der neue Trainer und wird die Verantwortung für das letzte Qualifikationsspiel auswärts in der Ukraine übernehmen", sagte Verbandspräsident Davor Suker an einer Pressekonferenz, "wir haben in den letzten vier Spielen nur vier Punkte geholt und mussten daher reagieren."

Der 50-jährige Dalic ist seit 2010 Klubtrainer in der arabischen Welt. In den letzten drei Jahren coachte er Al-Ain. Mit dem Klub aus den Vereinigten Arabischen Emiraten erreichte er 2016 den asiatischen Champions-League-Final.

Kroatien liegt vor der letzten Runde der WM-Qualifikation mit 17 Punkten auf Platz 2, zwei Zähler hinter Island und punktgleich mit der Ukraine. Während die Isländer ihr letztes Spiel zuhause gegen den Tabellenletzten Kosovo bestreiten, kämpfen Kroatien und die Ukraine im Direktduell um den Barrage-Platz. Sollte Island gewinnen, reicht Kroatien aufgrund des besseren Torverhältnisses ein Remis in der Ukraine.