Basel, das im ersten Topf gesetzt war, bekommt es mit dem russischen Klub Krasnodar, Getafe und Trabzonspor zu tun. Auch Lugano hoffte vergebens auf attraktive Gegner wie Manchester United oder Arsenal. Die Tessiner wurden in die Gruppe B mit Dynamo Kiew, dem FC Kopenhagen und Malmö gelost.

Die Gruppenphase startet am Donnerstag, 19. September. Der Final der Europa League findet am 27. Mai in Danzig statt.