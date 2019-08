Beim beim Promotion-League-Aufsteiger aus dem noblen Genfer Vorort knüpften die Young Boys an die bisherigen Auftritte in der Super League an. Der Meister hielt sich schadlos, tat sich aber auch gegen den zwei Klassen tiefer spielenden Gegner schwer mit dem Toreschiessen - und beklagte mit dem früh ausgeschiedenen Marvin Spielmann einen weiteren verletzten Spieler.

Erst in der 69. Minute brach Jean-Pierre Nsame den Torbann. Der Leader der Super-League-Torschützenliste brachte den Ball nach einem Übersteiger mit einem satten Schuss im Tor der Gastgeber unter.

Bis dahin ragte vor 1500 Zuschauern im Stade de la Fontanette vor allem ein Mann des Heimteams heraus: Dreimal parierte Goalie Damien Chappot glänzend. Nach einer halben Stunde rettete der 20-jährige, angeblich von den welschen Superligisten umworbene Keeper gegen den alleine auf ihn zu stürmenden Roger Assalé. Später war er bei einem platzierten Weitschuss von Gianluca Gaudino und einem Kopfball von Nsame zur Stelle.

Derweil hatte YB zweimal Glück. Vor der Pause blieb nach einer Fehlerkette von Gaudino und Fabian Lustenberger ein möglicher Foulpfiff zugunsten von Carouge aus, in den Schlussminuten wurde ein Schuss von Oscar Correia aus guter Position von den Bernern gerade noch geblockt.

Lugano im Schongang

Keine Mühe bekundete Lugano bei Concordia Basel. Die Tessiner waren dem regionalen Zweitligisten physisch klar überlegen und gewannen im Leichtathletik-Stadion am Tor zum St.-Jakob-Park dank Toren der Stürmer Filip Holender (2) und Alexander Gerndt sowie Marco Aratore und Fulvio Sulmoni mit Leichtigkeit. Vor allem bei den Standardsituationen hatten die Lugano-Spieler eklatante Vorteile. Die letzten beiden Treffer fielen denn auch nach Cornern.

Der Europa-League-Teilnehmer Lugano konnte es sich leisten, diverse Stammkräfte auf der Bank zu lassen. Goalgetter Carlinhos, um den sich nach wie vor Transfergerüchte ranken, stand erst gar nicht im Aufgebot.

Telegramme:

Etoile Carouge - Young Boys 0:1 (0:0)

1513 Zuschauer. - SR Dudic. - Tor: 68. Nsame 0:1.

Young Boys: Von Ballmoos; Lotomba, Lustenberger, Zesiger, Garcia (60. Janko/90. Petignat); Moumi Ngamaleu, Gaudino, Aebischer, Spielmann (12. Fassnacht); Assalé, Nsame.

Bemerkungen: Young Boys ohne Hoarau, Sulejmani, Lauper, Camara, Martins (alle verletzt) und Sierro (gesperrt). 8. Spielmann verletzt ausgeschieden. 22. Pfostenschuss Fassnacht.

Concordia Basel - Lugano 0:5 (0:2)

888 Zuschauer. - SR Jancevski. - Tore: 21. Holender (Handspenalty) 0:1. 30. Gerndt 0:2. 49. Aratore 0:3. 66. Sulmoni 0:4. 77. Holender 0:5.

Lugano: Da Costa; Yao, Sulmoni, Daprelà, Obexer; Dalmonte, Covilo, Lovric, Aratore (70. Guidotti); Holender, Gerndt.

Bemerkungen: Lugano ohne Carlinhos, Vecsei (nicht im Aufgebot), Macek und Crnigoj (beide verletzt). 5. Kopfball an die Latte von Yao.