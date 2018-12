Was für ein Auftritt von Xherdan Shaqiri! In der 70. Minute wechselte Jürgen Klopp den Schweizer Internationalen beim Stand von 1:1 ein, zehn Minuten später war die Partie in Anfield bei Schneeregen dank einer Doublette Shaqiris zugunsten des Gastgebers entschieden.

In der 73. Minute lenkte Ashley Young den Schuss des Mittelfeldspielers ab, sieben Minuten später versuchte Eric Bailly den Versuch des Schweizers abzuwehren - ebenfalls ohne Erfolg. Mit seinen Saisontoren 4 und 5 sicherte Shaqiri dem Heimteam den verdienten Sieg, der durch ein Fehler von Liverpools Keeper Alisson vor dem 1:1 zwischenzeitlich in Gefahr geraten war.