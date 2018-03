Stoke City taumelt in der Premier League. Den Potters droht zehn Jahre nach der Promotion der Scherbenhaufen. Gegen Wayne Rooneys Everton resultierte trotz akzeptabler Leistung und nach früher Unterzahl ein 1:2. Gleichentags setzte sich mit Crystal Palace ein direkter Konkurrent auswärts gegen den Aufsteiger Huddersfield 2:0 durch. Roy Hodgson, 70-jährig mittlerweile, einst mit der Schweiz und England an mehreren WM- und EM-Endrunden engagiert, hatte die Londoner punktelos am Abgrund übernommen, inzwischen lotste er sie über den Trennstrich.

Die Tendenz in Stoke-on-Trent ist und bleibt dagegen negativ. Der schottische Coach Paul Lambert ist bereits unter Druck geraten. Einem erfolgreichen Auftakt folgten vier Remis und drei Fehltritte, in der Tabelle ist die City auf den vorletzten Platz abgesackt.

Xherdan Shaqiri gehörte im Schneetreiben wider Erwarten zur Startformation der Einheimischen. Für den anstehenden Griechenland-Trip mit dem Nationalteam und den Test gegen Panama liess sich der 26-Jährige dispensieren. Er sei angeschlagen und müde, übermittelte der aktuelle SFV-Topskorer am Mittwoch im Rahmen eines Telefonats Vladimir Petkovic, worauf der Schweizer Nationaltrainer im Aufgebot für das Camp in Athen und in Luzern auf Shaqiri verzichtete.

Shaqiri sei in ärztlicher Behandlung gewesen und habe in den Tagen vor dem Heimspiel gegen Everton nicht trainieren können, meldete der Verband am Freitag. Der Spieler habe vor, sich während der Länderspielpause von den Wadenbeschwerden zu erholen.

Angesichts der heiklen Situation in der Meisterschaft hat Shaqiri das persönliche Programm offenkundig vollumfänglich auf seinen englischen Arbeitgeber ausgerichtet. Dort ist er mit sieben Treffern und sechs Assists im Finish unverzichtbarer als unter der griechischen Sonne.

Telegramm/Resultate:

Stoke City - Everton 1:2 (0:0). - 30'022 Zuschauer. - Tore: 69. Tosun 0:1. 77. Choupo-Moting 1:1. 84. Tosun 1:2. - Bemerkungen: Stoke mit Shaqiri (bis zur 76.). 30. Rot gegen Adam (Stoke/Foul).

Die weiteren Spiele vom Samstag: Bournemouth - West Bromwich Albion 2:1. Huddersfield Town - Crystal Palace 0:2. - 18.30 Uhr: Liverpool - Watford.

Rangliste:

1. Manchester City 30/81 (85:20). 2. Manchester United 30/65 (58:23). 3. Tottenham Hotspur 30/61 (59:25). 4. Liverpool 30/60 (68:34). 5. Chelsea 30/56 (52:27). 6. Arsenal 30/48 (55:41). 7. Burnley 30/43 (27:26). 8. Leicester City 30/40 (45:43). 9. Everton 31/40 (37:50). 10. Watford 30/36 (39:50). 11. Bournemouth 31/36 (37:49). 12. Brighton & Hove Albion 30/34 (28:40). 13. Newcastle United 30/32 (30:40). 14. Swansea City 30/31 (25:42). 15. Huddersfield Town 31/31 (25:52). 16. West Ham United 30/30 (36:57). 17. Crystal Palace 31/30 (30:48). 18. Southampton 30/28 (29:44). 19. Stoke City 31/27 (29:58). 20. West Bromwich Albion 31/20 (24:49).