Xhaka: «Super Signal» aus Deutschland

"Wenn das Hygiene-Konzept der DFL in Deutschland trägt, ist das ein Super-Signal an die anderen Ligen und macht uns allen Mut, dass wir bald wieder spielen können", sagte der 27-jährige Arsenal-Profi in einem Interview der "Sport Bild". "Das ist ein positives Hoffnungszeichen für den Sport."

Der Schweizer Internationale, der von 2012 bis 2016 in Deutschland bei Borussia Mönchengladbach spielte, hat sich am vergangenen Wochenende alle Bundesliga-Spiele im Fernsehen angeschaut. Geisterspiele, räumte er ein, seien nicht optimal und können ohne Fans die Atmosphäre und Emotionen nicht vermitteln. "Aber die Bedingungen sind nun mal so, und wir können froh sein, dass wir überhaupt wieder unserer Leidenschaft nachgehen können", meinte der Mittelfeldspieler.