Xamax verliert gegen effiziente Servettiens

Das 1:0 von Koro Koné nach nur 14 Sekunden und das 2:0 von Varol Tasar unmittelbar vor der Pause - beide Tore wurden vom überragenden Miroslav Stevanovic vorbereitet - waren die Früchte einer ungewöhnlichen Effizienz der Mannschaft von Trainer Alain Geiger. Die Servettiens benötigten für die Vorentscheidung nur drei reelle Chancen. Mit sechs Siegen sind die Genfer die erfolgreichste Mannschaft in den letzten sieben Super-League-Runden.

Neuchâtel Xamax erweiterte seine Reihe der Erfolglosigkeit um eine Partie. Ebenfalls in den letzten Runden holten die Neuenburger nur drei Punkte - durch drei Unentschieden. In der ersten Halbzeit erarbeiteten sich vier verschiedene Spieler der Mannschaft von Trainer Joël Magnin vier gute Torchancen, im Abschluss fehlten jedoch durchwegs ein paar Zentimeter. Kurz nach der Pause erzielte Janick Kamber das 1:2. Aber Kamber selber versetzte wenig später den Hoffnungen seiner Mannschaft einen Dämpfer. Nach einem schweren Foul sah er zu Recht die Rote Karte. Selbst in Unterzahl kamen die Xamaxiens noch nahe an das 2:2 heran. In der 88. Minute vergab Raphaël Nuzzolo aus kurzer Distanz eine Chance, wie er sie normalerweise nicht vergibt.

Telegramm und Rangliste

Neuchâtel Xamax - Servette 1:2 (0:2)

5744 Zuschauer. - SR Jaccottet. - Tore: 1. (0:14) Koné (Stevanovic) 0:1. 44. Tasar (Stevanovic) 0:2. 47. Kamber (Tafer) 1:2.

Neuchâtel Xamax: Walthert; Gomes, Neitzke, Djuric, Xhemajli (46. Tafer), Kamber; Corbaz (71. Seferi), Serey Die, Ramizi; Nuzzolo, Karlen (59. Seydoux).

Servette: Frick; Sauthier, Rouiller, Sasso, Iapichino; Stevanovic, Cognat (87. Routis), Ondoua; Park (76. Cespedes), Koné, Tasar (90. Alves).

Bemerkungen: Neuchâtel Xamax ohne Oss, Dugourd, Doudin und Alic (alle verletzt). Servette ohne Schalk (verletzt). 56. Rote Karte gegen Kamber (Foul). Verwarnungen: 5. Park (Foul), 21. Serey Die (Foul), 66. Rouiller (Foul), 83. Nuzzolo (Reklamieren).

Rangliste: 1. Young Boys 18/38 (39:24). 2. Basel 18/36 (41:17). 3. St. Gallen 18/35 (42:25). 4. Servette 19/30 (30:19). 5. Zürich 19/30 (25:35). 6. Lugano 18/21 (18:19). 7. Sion 18/21 (25:35). 8. Luzern 19/21 (20:29). 9. Neuchâtel Xamax FCS 19/14 (21:34). 10. Thun 18/9 (16:40).