Heute Abend findet um 20 Uhr im «Orell Füssli im Loeb» in Bern die Vernissage des ersten YB-Meisterbuchs statt. Gestaltet wurde das Werk liebevoll von Bernard Schlup, der unzählige Stunden aufwendete, um die Texte zu veredeln. Mit Bildern von YB-Heroen aus sieben Jahrzehnten genauso wie den schönsten Momentaufnahmen dieser Meister-Saison.

«Wir müssen aufpassen, in Zeiten von YouTube, dass uns das Erzählen nicht abhanden kommt.» Diesen schönen Satz hat Bänz Friedli in einer seiner Kolumnen geschrieben. Genau so ist es. Und genau so sollte es weiterhin sein. Darum braucht es Zeitungen und Bücher.

Für Sie, liebe Leserinnen und Leser, verlosen wir drei Exemplare dieses leidenschaftlichen gelb-schwarzen Werks. Schreiben Sie bis heute Abend 23.59 Uhr eine E-Mail an unten stehende Adresse. Die Gewinner werden unter allen Einsendungen verlost. Falls Sie nicht zu den Glücklichen gehören: Ab Montag können Sie das Buch für 18.98 Franken (in Anlehnung an das YB-Gründerjahr) im Buchhandel kaufen. Oder direkt beim Knapp-Verlag bestellen, www.knapp-verlag.ch.