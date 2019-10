Winterthur schlägt den nächsten Super-League-Klub

Für die Thuner wird die Lage immer unangenehmer. In den letzten zweieinhalb Monaten konnten die Berner Oberländer nur zweimal gewinnen, jeweils im Cup gegen Unterklassige. Auf der Winterthurer Schützenwiese reichte es diesmal aber auch gegen den zweitklassigen FCW nicht zum Sieg. Davide Callà sorgte in der 36. Minute mit einem intelligenten Abschluss für den entscheidenden Treffer. Die Winterthurer eliminierten damit nach St. Gallen den zweiten Super-League-Verein in dieser Cup-Saison.

Thun stellte sich auf dem schwer bespielbaren Rasen dem Kampf, zeigte aber Schwächen in der Offensive. Erst nach der Pause erspielten sich die Thuner gute Möglichkeiten, die beste vereitelte Winterthurs Goalie Raphael Spiegel in der 49. Minute nach einem Kopfball von Simone Rapp. In den meisten Fällen stoppten die Winterthurer die Angriffe des Favoriten aber frühzeitig. Selber machten sie nach der Pause nur noch wenig fürs Spiel, hätten aber in den Schlussminuten nach zwei Kontern zum 2:0 kommen können.

Telegramm:

Winterthur - Thun 1:0 (1:0). - 5100 Zuschauer. - SR Hänni. - Tor: 36. Callà 0:1.

Thun: Hirzel; Gelmi (66. Karlen), Havenaar, Sutter; Glarner, Tosetti, Stillhart, Castroman, Kablan (77. Hefti); Rapp (79. Munsy), Chihadeh.

Bemerkungen: Thun ohne Hediger, Ziswiler, Bigler, Salanovic (alle verletzt) und Righetti (krank). Verwarnungen: 21. Havenaar. 30. Kablan. 38. Sutter. 57. Stillhart. 81. Callà. 83. Hefti (alle Foul).