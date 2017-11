Der 48-Jährige will mehr Zeit mit seiner Familie verbringen, nachdem seine Energie in den letzten 15 Jahren in den Verein geflossen sei.

"Ein Highlight in meiner Zeit war sicherlich der Cupsieg 2004", sagte Bigger an einer Medienkonferenz des Klubs. Der Tiefpunkt seiner Amtsführung sei der Abgang der türkischen Investoren "bei Nacht und Nebel" im Februar dieses Jahres gewesen. Der Verein habe in der ersten Jahreshälfte 2017 nur mit grossem Engagement gerettet werden können. Bigger hatte unlängst auch im Komitee der Swiss Football League als Finanzchef seinen Rücktritt nach neun Jahren bekanntgeben.

Auch Verwaltungsrat Christian Meuli (58) tritt ab. Der frühere Torhüter des Fanionteams war 22 Jahre lang im Verwaltungsrat und im Vorstand dabei.

An der Generalversammlung vom nächsten Montag wird die Wahl zur Zusammensetzung des neuen Verwaltungsrates mit Mitgliedern aus der Region Wil erfolgen. Als möglicher Präsidentschaftskandidat gilt Maurice Weber. "Wenn der neue Verwaltungsrat das wünscht, stelle ich mich zur Verfügung", sagte Weber.